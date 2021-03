Nej til grusgravning under grundvandspejl

Ejeren af Dybendalvej 14a og 16 har netop fået afslag på at grave grus og indvinde vand til grusvask under grundvandsspejlet.

Afslaget er givet af udvalget for teknik og miljø, og årsagen til afslaget skal findes i de problemer tidligere tilladelser til råstofudgravninger under grundvandsspejl har givet for miljøet i Tude Å og Løngbækken - ikke mindst i tørre somre.

Udvalget tilføjer dog, at der kan søges igen på et senere tidspunkt, når den økologiske tilstand i Tude Å er forbedret - og når andre tilladelser i området er udløbet.

Sorø Kommune arbejder i øvrigt på at få et værktøj, så der fremadrettet kan foretages en bedre screening af sagerne i området omkring Tude Å . Så det bliver muligt at få en bedre vurdering, hvor meget der kan indvindes under grundvandsspejl uden at ødelægge den økologkske tilstand i Tude Å.