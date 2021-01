Sorø Kommune råder over corona-isolationsboliger her i Søparken i Ruds Vedby. Foto: Thomas Olsen

Nej tak til at være en del af smitteopsporing

Men Sorø Kommune har valgt foreløbig at sige nej tak til den frivillige aftale. Vicekommunaldirektør i Sorø Kommune, Henrik Nielsen, begrunder svaret med, at der pt er et meget lavt smitteniveau i Sorø Kommune.

Hvis kommunen havde valgt at sige ja tak til aftalen, ville man som kommune kunne udnytte sit lokalkendskab til for eksempel at komme ud til folk og følge op på isolation og måske sørge for hjælp til indkøb eller andet. Aftalen kunne også handle om, at kommunen kan foretage opfølgende opkald til smittede og eventuelle nære kontakter. Det ville indebære, at kommunen fik oplysninger om, hvem der er smittet.