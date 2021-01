Det er denne gamle bygning, som det nu endnu engang bliver op til et samlet byråd at tage stilling til. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Nedrivning af hus skal videre til byrådet

Sorø - 09. januar 2021 kl. 10:01 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen

Egentlig var der lagt op til, at sagen om nedrivning af den gamle skolebygning bag Storgade 13, skulle afgøres i udvalget for teknik og miljø, men sådan bliver det ikke.

Medlem af udvalget, Anita Skjoldager Eskildsen (Løsgænger) har forlangt sagen videre til byrådet, fordi hun mener, at det er en sag, der har så stor bevågenhed - både politisk og blandt borgerne - at afgørelsen bør træffes af et samlet byråd.

Heller ikke Niels Aalbæk Jensen (Frigængerne) er enig med flertallet i udvalget om, at der blot skal gives dispensation fra lokalplanen, så 1700-tals-bygningen, der har huset Sorøs første kommuneskole, kan rives ned og give plads til nybyggeri.

Niels Aalbæk Jensen mener, at det i hvert fald skal undersøges, om erstatningsbyggeriet kan opføres i bindingsværk - sådan som den gamle skolebygning er.

Flertallet - bestående af Per Hovmand (K), Henrik Kjølby (V) og udvalgsformand Jens Nygaard (V) - mener, at det er i orden at give lov til nedrivning. Således som et borgerligt byrådsflertal i øvrigt ved en tidligere lejlighed har tilkendegivet, da en tidligere ejer af Storgade 13 gik i byggeplaner.

- Med den stand, bygningen er i, finder jeg det fornuftigt at rive ned, siger Jens Nygaard.

Bygherren, Peter Lau-Jensen, kommer dog nu til at vente lidt længere på en afgørelse, der efter alt at dømme kommer til at falde ud i hans favør.

Først skal sagen vente på byrådsmødet den 26. januar, og derefter skal den ud i to ugers offentlig høring, inden den igen kan vende retur til udvalget for teknik og miljø og eventuelt også næste gang videre til endelig afgørelse i byrådet.

Udover nedrivningen af den gamle skolebygning har Lau-Jensen også bedt om at få lov til at foretage nogle ændringer på forhuset Storgade 13 - hvor EDC har kontor. Han vil gerne indrette lejlighed på 1. salen, og i den forbindelse lægge nyt tag på ejendommen med nye tagvinduer mod gaden og ekstra kviste mod gården. Også i den forbindelse havde Niels Aalbæk Jensen i øvrigt en kommentar.

Han mener, at det skal undersøges, om der kan laves en etage med en ekstra bolig på forhuset.

Sorø Bevaringsforening har allerede meddelt, at den har i sinde at protestere mod nedrivningen, således som foreningen også gjorde, da det første gang var på tale.