Nedrivning af historisk hus er rykket et skridt nærmere

Sorø - 02. januar 2021

Man har en plan, til man får en ny.

Da indehaver af naboejendommene Storgade 11 og Storgade 13, Peter Lau-Jensen, i foråret gik i gang med at opføre en ny beboelseslænge i baggården til nr. 11, sagde han samtidig, at projektet ikke ville påvirke det gamle sidehus til nr. 13.

Men nu har Peter Lau-Jensen en ny plan. Og den indebærer nedrivning af det gamle sidehus, der er i bindingsværk og fra slutningen af 1700-tallet. Bygningen var Sorøs første skole - frem til 1878, da Borgerskolen kom til.

Mere beboelse I stedet ønsker Peter Lau-Jensen at opføre et nyt sidehus, der skal bruges til beboelse. Den gamle skolebygning er for forfalden og for smal til at egne sig til det formål, påpeger Peter Lau-Jensen, der i sin ansøgning også skriver, at nybyggeriet vil blive opført med respekt for købstadsmiljøet.

Da talen for seks år siden - med en anden ejer af ejendommen - første gang faldt på en mulig nedrivning af det gamle sidehus, rejste der sig en protest blandt adskillige borgere.

Og et byrådsflertal, der i første omgang egentlig havde tænkt sig at give tilladelse til nedrivning - SF, Enhedslisten og fire socialdemokrater var imod - endte i stedet med at udstede et såkaldt paragraf 14 forbud på den bevaringsværdige bygning.

En formssag Det betyder, at der skal søges om - og bevilges - dispensation, før nedrivning kan ske. Men det kan meget let gå hen og blive en formssag, for et flertal i byrådet tilkendegav allerede i efteråret 2015, at det vil være villigt til at give den dispensation.

Sorø Bevaringsforening, gjorde stor indsigelse sidste gang en nedrivning var på tale, og det har bevaringsforeningen tænkt sig at gøre igen, siger formand for foreningen, Helge Torm:

- Det er en af de ældste bygninger i bymidten. Den har været brugt som kommuneskole og har derfor kulturhistorisk betydning.

Efter hans mening har byrådet alt for lidt forståelse for bygningskultur og for at gøre Sorø til noget specielt, hvad det angår:

- Byen mister værdi - Jo mere man river ned punktvis, jo mere mister byen værdi. Det er jo ikke en iøjnefaldende ulykke, fordi huset ligger i en baggård, men man fjerner en væsentlig bygning. Det beklager jeg utroligt meget, siger Helge Torm.

Nedrivningen af det gamle sidehus er i øvrigt ikke det eneste Peter Lau-Jensen søger om dispensation til i forbindelse med sit projekt. Han ønsker også at foretage ændringer ved forhuset - den bygning, der rummer EDC-mægleren. Dels nye tagvinduer mod Storgade og dels nye kviste på gårdsiden. Det er hensigten at indrette 1. salen i huset til beboelse.

Politikerne tager stilling til spørgsmålet i januar.