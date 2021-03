Se billedserie Anders Vesterby Lysen og Christian Lysen Hansen har de optimistiske briller på i forhold til fremtiden. Deres medarbejdere har trukket et kæmpe læs under corona-nedlukningen, og nu glæder alle sig til at få gang i hjulene igen til forårssalget. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Nedlukning har fået dem til at tænke nyt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nedlukning har fået dem til at tænke nyt

Sorø - 06. marts 2021 kl. 14:59 Af Merete Jensen Kontakt redaktionen

For første gang siden 23. december sidste år, er samtlige 50 medarbejdere hos Lysen Biler i Sorø, Ringsted og Næstved tilbage på arbejde i samlet trop.

Det er noget der glæder indehaverne, Christian og Anders Lysen, for efter måneder i uvished er det en lettelse, at coronaen i denne anden nedlukning ikke har kostet arbejdspladser.

- Vi skylder vores medarbejderstab så meget, for de har virkelig taget en tørn i denne nedlukningsperiode, hvor der kun har været åbent på værkstedet og i erhvervsafdelingen.

Lukket vej Personalet har virkelig vist en stor omstillingsparathed, og 35 procent har været hjemsendt i en turnusordning som har gjort, at kontakten til arbejdspladsen trods alt har været eksisterende, siger Christian Lysen Hansen.

Regeringens anden nedlukning faldt lige oven i det store vejarbejde på Nordmarksvej, så ud over at bilhuset stod rungende tomt for både medarbejdere og kunder, så har der heller ikke været den ordinære forbipasserende trafik ude foran de store facadevinduer. Det er derfor med lettelse, at der omsider er blevet åbnet for trafikken igen for en stund - også bogstaveligt talt!

Optimisme og nye tiltag For der er ingen tvivl om, at mange brancher har været hårdt ramt af corona-nedlukningen, og her er bilbranchen ingen undtagelse. Vedtagelsen af en ny registreringsafgiftslov for el- og hybridbiler har trukket ud, og det har givet grå hår hos autoforhandlerne over hele landet. Hos Lysen Biler er der blevet solgt hele 42 procent færre nye personbiler end samme periode sidste år, men selvom det økonomisk har været en udfordrende periode, så er Christian og Anders Lysen optimistiske med hensyn til fremtiden, for corona-nedlukningen har givet tid til eftertanke, udvikling og ro til at få udrullet et nyt bookingsystem.

På p-pladsen - Det har været svært at se vores livsværk gå på »stand-by«, og det har været underligt ikke at kunne sælge biler på sædvanlig vis. Vi har måttet tage os af onlinehenvendelserne, og så er vi kørt over på parkeringspladsen ved Meny, hvor vi har fremvist bilen for kunden. Ellers er al øvrig kommunikation foregået via telefon og mail. Men vi må nok sande, at onlinesalg er kommet for at blive - i én eller anden udformning, siger Anders Vesterby Lysen.

Nyt booking-system Christian Lysen Hansen supplerer:

- Coronaen har igangsat nogle ting hos os, og man skal bestemt ikke være blind på digitaliseringen, for der er mange måder, man kan optimere forretningsgangen på. I denne nedlukning har vi blandt andet fået lavet et helt nyt bookingsystem til værkstedet og lånebilerne. Vi påtænker også at give kunderne en visuel guidet rundtur, når bilen kræver en reparation som ligger ud over det ordinære service. Via et videolink kan mekanikeren forklare reparationen og samtidig give kunden et overslag på, hvad det vil komme til at koste, siger han.