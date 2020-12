Hans Eberholst må lukke biografdøren - også for de ellers så gode juledage.Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Nedlukning: Biografens gode måned er afløst af ingenting Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nedlukning: Biografens gode måned er afløst af ingenting

Sorø - 10. december 2020 kl. 15:09 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen

Nedlukningen af Sorø Kommune kommer på et uheldigt tidspunkt for kommunens eneste biograf, Victoria Teatret i Sorø.

- Det er da brandærgerligt. Og især træls at det rammer hen over julen, der plejer at være en rigtig god bio-tid. Det er jo aboslut et af de bedste tidspunkter for os, siger frivillig i Victoria Teatret, Hans Eberholst.

Han er dog ikke sen til at tilføje:

- Men landets sundhed er trods alt vigtigere end en tur i biografen.

Et lille plaster på såret for biografen er, at coronaen under alle omstændigheder har sat store begrænsninger på, hvor mange film, der overhovedet er at vælge imellem, når Victoria Teatrets program skal sættes sammen:

- I år har der jo ikke været lige så mange gode nye film til juletiden. Og hvem ved, hvordan det kommer til at se ud næste år. Lørdag skal vi holde programlægningsmøde, og meget tyder på, at det også vil være småt med udvalget efter nytår, siger Hans Eberholst.

Så på den måde regulerer noget af økonomien sig. Manglende entréindtægter i år bliver delvist opvejet at, at der formentlig vil være færre film at hente hjem næste år.

- Men kompensationsordningerne er vigtige, og vi er glade for, at de er der, siger Hans Eberholst.

Biografens nedlukning kommer i øvrigt også til at ramme den store lokale julekoncert, der skulle have fundet sted i Victoria Teatret lørdag.