Nedlagt skole bliver til bosted

Sorø - 08. december 2017 kl. 20:55 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den tidligere Skellebjerg Skole på Tåderupvej skal fremover atter være en institution. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

Virksomheden Habitus' boligselskab har købt ejendommen for godt to mio. kr. , og Habitus vil nu indrette den til botilbud for autister.

Habitus har i forvejen 13 bo- og dagtilbudssteder på Sjælland og i Jylland.

I forbindelse med indretningen af skolebygningerne, hvor der ifølge tegningerne skal være fem lejligheder samt diverse fællesarealer, har Habitus bedt kommunen om at slippe for at etablere niveau-fri adgang - ramper - ved de tre indgangsdøre.

Habitus har argumenteret med, at det vil være for stor indgriben i gårdrummet, og at de personer, der skal bruge bygningerne generelt ikke er bevægelseshæmmede.

Men udvalget for teknik og miljø vil ikke give køb på kravet om den niveaufrie adgang til de tre døre, der udover at være adgangsvej til lejligheder, fællesrum og personalerum, også fungerer som flugtveje i bygningen.

- Nej, det skal være niveaufrit, og nu beder vi Habitus i samarbejde med forvaltningen om at komme frem til en løsning, der kan fungere, siger formand for udvalget, Jens Nygaard (V).

Vi har forsøgt at få en kommentar fra Habitus selv, men uden held.