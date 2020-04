Se billedserie Andreas på 5 år snitter en skarp pind, som han skal bruge derhjemme til at holde ænderne væk fra sandkassen. - De kommer lige og stikker rumpen ind over, fortæller han - og så besørger det. Foto: Thomas Olsen

Naturbørnehaven: Vi skal nok trøste børnene

Sorø - 15. april 2020 kl. 18:15 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag gik en anderledes hverdag i gang i Naturbørnehuset i Munke Bjergby, der dog blev hjulpet godt på vej af, at kun halvdelen af børnene kom.

Hverdagen skal så småt i gang igen, og dagtilbuddene er et af de områder, der fra centralt hold er udpeget til at gøre de første erfaringer i en lidt usikker coronatid.

- Vi skal nok løse opgaven, og vi gøre det så godt, vi overhovedet kan, siger lederen af Naturbørnehaven, Christian Wulff Ploug.

- Vi har eksempelvis haft opkald fra bekymrede forældre, der spurgte, om deres barn nu kan få et kram og vil blive trøstet, hvis der er behov for det - og selvfølgelig gør vi det. Børn er børn, og hos os strækker vi os langt for at give dem den samme omsorg, som de plejer at få.

Små grupper - Men ellers er hverdagen meget anderledes end den, vi normalt oplever, fortsætter han.

- Vi opdeler børnene i små grupper, som vi skal. Vi er ude langt det meste af tiden, men hos os er vi i den heldige situation, at en stor del af vores hverdag alligevel foregår ude, hvor vi til hver gruppe har overdækkede og afskærmede uderum, ligesom vi har adgang til rindende vand flere steder, så det med håndvasken hver anden time - samt når der er behov for det - ikke er det store problem.

I Naturbørnehaven er man blevet tildelt to nye medarbejdere fra den kommunale jobbank.

- Det er folk, der har meldt sig frivilligt til at give et nap med, og det er vi glade for, siger Christian Wulff Ploug.

- De kan gå til hånde med praktiske opgaver, og så kan de også godt tage sig af en lille gruppe børn. Decideret pædagogisk arbejde er jo sat på stand by i denne tid, så det er også for os en noget anderledes hverdag. Men så kan man jo nu lære nogle andre ting.

Naturbørnehaven har ikke medarbejdere, der i forhold til coronaen skal tages særlige hensyn til, og alle er klar til opgaven.

- Men i forhold til de restriktioner, vi skal arbejde under med de små børnegrupper, er vi da hjulpet af, at kun 38 af de 70 børn, vi normalt har, kommer i denne uge, erkender Christian Wulff Ploug.

- Allerede fra på mandag kommer der formentlig flere - og hvis alle 70 kommer, så ser udfordringen lidt anderledes ud.

Planlægningen I Naturbørnehaven blev forældrene kontaktet et par gange tirsdag, så personalet kunne danne sig et overblik over, hvordan dagene skulle tilrettelægges.

- Vi skulle blandt andet aftale, hvordan forældrene kunne aflevere børnene, siger Christian Wulff Ploug.

- Det sker i intervaller på 10 minutter. Et barn fra hver gruppe kan afleveres samtidig - men kommer alle 70, må vi her gå op på to. Det sker, fordi vi jo skal sikre den korrekte start med håndvask og så videre. Det er også sådan, at hver gruppe har sin egen indgang, så forældre og børn ikke kommer til at »krydse« gruppe.

Det har også betydet, at Naturbørnehuset inden for er indrettet lidt anderledes end normalt.

- Ja, vi har måtte låse et par døre for at sikre, at forældre og børn ikke kommer til at gå ind de afspærrede steder, fortæller Christian Wulff Ploug.

- Der er også nogle børn, der har måttet flytte garderobe, så vi kunne få det hele til at passe, så jo, vi har da haft en del at gøre i dagene op til åbningen.