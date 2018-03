Natur, kvindelighed og kreativitet

- Familien, job, hus og have prioriteres oftest på bekostning af tid til dem selv. På overfladen ser vi ud til at klare os godt, men under overfladen finder vi ofte en skjult fortvivlelse, følelsen af ensomhed eller isolation, frygten for at blive forladt og afvist, tårerne og raseriet. I den udstrækning en kvindes identitet er skabt i de maskuline idealer om præstation, individualitet, ambition og gennemslagskraft, har vi forladt vores feminine centrum. I vores pressede hverdag, har vi svært ved at passe på egen krop, at lytte til vores følelser og vores intuition. De fleste kvinder betragter det som en luksus, et privilegium at have tid til fordybelse og kreative og personlige processer.