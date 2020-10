Næsten to mio. kr. til bæredygtigt byggeri

Midlerne kommer fra en pulje til bæredygtighedsprojekter, som Realdania lancerede i forbindelse med coronakrisen for at understøtte byggesektoren og fremme bæredygtigt byggeri.

Præcis hvordan den bæredygtige renovering skal udformes, ligger endnu ikke fast. Et væsentligt element bliver med al sandsynlighed at genbruge bygningens betonskelet, mens tag, ydervægge, gulve, vinduer mv. vil blive skiftet.

- Byggebranchen tegner sig for en markant del af samfundets CO2-udledning, så derfor er det meget spændende, at vi nu får mulighed for at gøre os nogle erfaringer med bæredygtig renovering, siger formand for teknik og miljøudvalget i Sorø Kommune, Jens Nygaard.