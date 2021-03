Næsten Kærlighed - en udstilling om Covid-19

- En buket blomster arrangeret i en skulpturel vase placeret på en pladespiller. Det er udgangspunktet for min installation i Boxen. Buketten drejer rundt om sin egen akse i en langsom forrådnelse. Også Boxens sider er malede, og jeg har installeret billeder i det lille rum.

- Denne maleriske installation er et typisk greb i mit arbejde, hvor jeg tager udgangspunkt i en bestemt kontekst, her Covid-19, og i selve udstillingsrummet. Derfor er det ideelt netop at udstille i Boxen, hvor beskueren kun kan se udstillingen gennem vinduet. Mange mennesker sidder hjemme bag deres fire hvide vægge og venter, vi må kun være sammen på afstand, og alle kunst- og kulturinstitutioner er lukkede en tid endnu.