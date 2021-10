Nærpolitiet er kommet: Lissy og Leif siger juhuuu

- Vi har savnet politiet her, siger Leif med tanke på, at funktionen med landbetjenten blev nedlagt i 2015. den beslutning var de to ikke enige i.

De to er enige om, at der er behov for de lokale betjente. Ikke mindst er der et stykke forebyggende arbejde at gøre i forbindelse med 'På Banen' - streetsportanlægget ved borgerhuset - men i det hele taget kan Kasper Nygaard og Anders Grønbech være med tik at gøre en foskel og gøre Dianalund til et bedre sted at bo.