På Falck-stationen i Ruds Vedby er der to ambulancer. Foto: Allan Nørregaard

Naboer til Falck-station venter kun halv tid på ambulancen

Borgerne i postnummeret 4291 Ruds Vedby er dem i Sorø kommune, der skal vente i absolut kortest tid på en ambulance, når de har brug for hjælp.

Det viser Region Sjællands nyeste tal over responstider fordelt på områdets postnumre i perioden fra februar 2020 til januar 2021.

I det nordøstlige hjørne af kommunen ligger Stenlille og Nyrup. Borgerne her skal vente længst tid på en ambulance.

Artiklen fortsætter under faktaboksen...

Overblik: Her er responstiderne

Tallene viser også, at der har været ambulancer ude til 1254 hændelser i de syv postnumre, som Sorø kommune primært omfatter.

Ventetiderne i statistikken er gennemsnittet for første ambulances ankomst til borgeren. Det er de tider, der på nationalt plan bliver brugt til at sammenligne og måle på tværs af områder.

Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at ambulancen ikke er den eneste hjælp i det præhospitale beredskab.