Der er fuld gang i nybyggeriet på Klokkergårdsudstykningen på Frederiksberg. Foto: Merete Jensen

Naboer klager over byggestøj

Sorø - 16. december 2017 kl. 06:17 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nybyggeriet på Klokkergårds-udstykningen på Frederiksberg støjer så meget, at det generer naboerne i området. Det fremgår af en klage til Sorø Kommune, som DAGBLADET og Sjællandske har fået aktindsigt i.

Det er ikke forbudt at larme, når man for eksempel bygger et hus. Men når der er tale om stærkt støjende, vibrerende og støvende aktiviteter, så har kommunen nogle regler, der skal overholdes. Den slags byggeaktiviteter må kun foregå mellem klokken 7 og 18 på hverdage, mellem klokken 7 og 14 om lørdagen og slet ikke om søndagen.

Borgeren fortæller i sin klage til kommunen, at larmen begynder tidligt om morgenen, inden det er tilladt.

»Her til morgen startede en lastbil med en betonkanon kl. 05.45 og længere ude på udstykningen kørte en gravemaskine og arbejdede,« står der i de papirer, som DAGBLADET og Sjællandske har fået aktindsigt i.

Der står også, at klageren har rettet direkte henvendelse til de støjende byggepladser, men blev afvist. Borgeren oplevede også en sprogbarriere, fordi flere af håndværkerne ikke forstod, hvad vedkommende sagde til dem.

Sorø Kommune bekræfter, at den omtalte klage ikke står alene. Kommunen har også modtaget andre henvendelser om støj fra borgere i området.

For to uger siden, torsdag den 30. november, foretog kommunens miljøafdeling en besigtigelse i området. Det foregik tidligt om morgenen, og allerede klokken 6.30 var der projektørlys og gravemaskiner på enkelte byggepladser. Klokken 6.55 var en lastbil med anhænger i gang med at læsse køreplader på bilen, og det støjede. Kommunens folk præciserede reglerne om støj over for chaufføren, som godt kendte til reglerne.

Lone Nielsen er miljøsagsbehandler i Sorø Kommune. Hun fortæller, at kommunen informerer bygherrer og entreprenører om reglerne og er i dialog med dem om problematikken.

- Jeg kan ikke garantere, at problemet er løst, men vi har gjort rigtig meget for at kommunikere budskabet ud. Og det er ad den vej, vi vil løse problemet. Det har også en præventiv effekt. I værste fald kan vi lave en politianmeldelse, men vi håber ikke, at det kommer dertil, siger Lone Nielsen.

Hun forklarer, at det formentlig kan være et problem med byggestøj, lige så længe der bliver bygget på udstykningen. Hvis man oplever støjgener, så opfordrer hun til, at man i første omgang selv tager kontakt til entreprenøren og bygherren.

- Prøv at kontakte dem og gør opmærksom på problemet. Den bedste løsning er den direkte dialog. Der er en ansvarlig bygherre, og det handler jo også om det gode naboskab. Hvis det ikke har nogen effekt, så kan man kontakte kommunens miljøafdeling, siger miljøsagsbehandler Lone Nielsen.