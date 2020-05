Sådan vil det planlagte byggeri på Aldi-grunden - midt i billedet - på Absalonsgade komme til at tage sig ud. Den største af bygninger mod højre er den nuværende Aldi-bygning. Til venstre for den ses det planlagte nybyggeri. Den lange lave bygning lidt mere mod venstre er skurbygninger. Illustration: John Veje/Skælskør-Arkitekterne

Nabo-bekymring over planer om byggeri på Aldi-grunden

Men nu ønsker Dam Ejendomme at opføre endnu en bygning på grunden. En to-etages-bygning, der kan rumme i alt otte lejligheder. I den gamle Aldi-bygning har der hele tiden været otte lejligheder på 1. sal, og det tidligere butikslokale skal indrettes til at rumme også otte lejligheder.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her