Indehaver af INbetween, Katrine Rogert Skovsgaard, kæmper for at holde butikken oven vande i denne coronatid. Indtil videre går det - også uden hjælpepakke.

Når krisen kradser så blomstrer kreativiteten

Sorø - 16. februar 2021

- Der er mange triste skæbner derude, og vi gør alle sammen, hvad vi kan, for at holde modet oppe og servicere kunderne på bedste vis - trods restriktionerne. Der er mange der spørger, hvorfor jeg ikke »bare« søger en hjælpepakke, men selvom det er en regulær jungle at navigere rundt i, så vil det kun kunne dække mine faste udgifter og noget, der ligner min løn. Det dækker ikke, at jeg hver måned får varer hjem for minimum 50.000 kroner. Varer, som blev bestilt sidste sommer, og de skal altså betales, fortæller indehaver af INbetween i Storgade i Sorø, Katrine Rogert Skovsgaard. Hun tilføjer:

- Tøjet er syet til mig i den mængde og i de størrelser, jeg har bedt om, og leverandørerne kan ikke bare beholde varerne. Butikkernes årscyklus fortsætter jo - trods corona! Hvis leverandørerne stopper med at få syet ude i verden, så vil det gå ud over en masse arbejdspladser og mange menneskers livsgrundlag. Det er en ond spiral, siger hun og fortæller videre, hvordan leverandørerne hjælper de forretningsdrivende med rabatter, så butikkerne kan lave nogle bedre tilbud til kunderne og dermed øge salget.

Men ikke nok med, at corona-nedlukningen giver mange bekymringer og søvnløse nætter, Katrine Rogert Skovsgaard blev - trods ekstrem påpasselighed - selv smittet med corona omkring nytår. Selvom selve sygdomsforløbet ikke var meget værre end en kras og underlig form for influenza, så døjer hun stadig med efterveerne, for hun kan endnu ikke smage nuancerne i maden.

- Mens jeg var i corona-isolation fik jeg opdateret min hjemmeside og webshop med alle de funktioner og varefeatures, jeg normalt ikke har haft tid nok til. Og så har jeg fået et overblik over, hvor mine webshopkunder kommer fra rent geografisk. Det overraskede mig, at jeg faktisk har leveret til det meste af Danmark, så det har da givet mig blod på tanden på at komme lidt længere ud nationalt, siger hun.

Hvis man kigger ind ad de nypudsede vinduer på Storgade 38A, vil man også kunne se en toptrimmet butik, hvor tøjet ligger farvekoordineret i snorlige rækker. Trappen mellem etagerne er slebet og nylakeret, der er sat reflekstape på et »snubletrin«, lageret er blevet bedre organiseret, køleskabet skuret, og hele butikken har fået en grundig hovedrengøring.

- Selvom det er en utrolig hård tid for os butiksejere, så skal vi også huske på alle de gode ting. Jeg har haft mere tid i butikken til at kunne lave alle de småting, jeg måske normalt har forsømt, og så har jeg kunnet være mere sammen med mine børn om eftermiddagen. Det er også rart at vide, at kunderne bakker op ved at købe lokalt, for det er min største skræk, at Sorø ved genåbningen er blevet en spøgelsesby med lukkede butikker. Og uden byens butikker samlet i Sorø Handel & Service vil der hverken blive arrangeret halloween, høstmarked, juletræstænding eller nogle af de andre store arrangementer, der er til glæde for store og små. Derfor er det vigtigt at hjælpe med at holde liv i de lokale butikker, forklarer Katrine Rogert Skovsgaard.

Hun fremhæver, at økonomien er en afgørende stressfaktor, og af samme grund har hun forsøgt at finde muligheder i de begrænsninger, INbetween er omfattet af. Webshoppen har helt klart været overlevelsesgrundlaget, og de første to søndage i februar har Katrine haft online live-salg som faktisk blev en kæmpe succes.

- Det var rart at få solgt ud af udsalgsvarerne, og på første livesalg havde vi 104 dele til salg, mens vi anden gang havde 140. Det er en helt anden måde at sælge varer på, og jeg vil helt klart benytte mig af det - også fremover. Forhåbentlig vil min søster Bolette stadig hjælpe med teknikken, for jeg kan altså ikke være alle steder på én gang, siger hun grinende.

Men Katrine Rogert Skovsgaard har også ladet sig inspirere af andre butiksindehavere rundt om på de sociale medier, så hun laver små modeshow-film med diverse nyheder, sætter styles sammen for kunder som afhenter på dørtærsklen, hvis ikke butiksindehaveren selv starter bilen og afleverer det på kundens adresse.

- Jeg har også tyvstjålet idéen fra Sir Brian med »windowsshopping«. Her kan man tage et billede af dét, der er udstillet i vinduet og så sende en sms eller ringe. Så afregner man via MobilePay. Hvis ikke pasformen er god, så kan man altid få pengene tilbage - eller endnu bedre for mig - et tilgodebevis, siger hun og fortsætter:

- Alle frister er flydende i øjeblikket, så hvis man stadig ligger inde med julegaver, så bytter jeg dem også, når restriktionerne bliver ophævet. Men jeg er realist i forhold til butikkens eksistensgrundlag, for det er ikke så enkelt - heller ikke med hjælpepakkerne. I øjeblikket løber det dog rundt - også uden regeringens hjælp. Men når ugen er gået tænker jeg med lidt uro i maven: »Nå, så gik denne uge - hvad så med næste uge, og hvornår må vi mon åbne igen?« Min fordel er dog, at teenagere gror - også i en coronatid.