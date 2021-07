Se billedserie De 12 fodboldskole-deltagere var flyvende i onsdagens kamp med politikere på mål. Her er det Lars Damgaard (DF), der trods fordel af et lille mål lod to bolde gå ind. Foto: Lene Berthelsen

Når fodbold er mere end spillet selv

Sorø - 08. juli 2021 kl. 05:58 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen

Mattias Fjordholm er 12 år og vild med fodbold. Alma Villadsen Jensen er ni år og vild med fodbold.

Men når man spørger dem, hvad der er så godt ved den fodboldskole, de begge er på i denne uge, så er der ingen af dem, der nævner spil, taktik, motion, afleveringer eller mål som det første.

- Her er så mange at snakke med, svarer Mattias Fjordholm.

- Det er godt at få nye venner, siger Alma Villadsen Jensen.

Særligt fokus Det særlige ved den fodboldskole, de deltager i, er da også, at den er tilrettelagt med særligt fokus på at gøre dem glade og trygge ved at dyrke sport med andre børn.

Det er Lynge-Broby IF (LBI), der står for fodboldskolen, der ifølge fodboldskoleleder, Vibeke Lund, er den eneste af sin slags på Sjælland.

- Det er skønt at følge børnene i løbet af denne uge og se, hvordan de blomstrer op, siger hun.

Fodboldskolen er for børn, der af den ene eller anden årsag, har svært ved at overskue at skulle være en del af en stor gruppe. Som i den anden fodboldskole på LBI's baner, hvor 125 børn løber rundt.

Bør være i klubberne På den lille fodboldskole er der 12 børn - de fleste fra Sorø, men to har taget vejen fra Roskilde - der har tre trænere til rådighed. Alt foregår på børnenes præmisser, og de voksnes opgave er - udover at spille fodbold - at motivere børnene og styrke deres selvtillid og glæde, så de måske på sigt får mod på at kaste sig ud i nye sportslige sammenhænge.

Vibeke Lund brænder for ideen, som hun mener bør føres ud i livet i mange flere foreninger - og ikke kun fodboldklubber.

- Jeg ved, at Stenlille IF har et sådant fodboldhold, men der er brug for mange flere. Og tilbudet skal ligge hos foreningerne selv, hvis det skal have succes, mener hun.

Politikere på mål Ved onsdagens træning havde hun inviteret to lokale kommunalbestyrelsesmedlemmer, Linda Nielsen (SF) og Lars Damgaard (DF) til at stå på mål i en lille fodboldkamp for skole-deltagerne, så de ved selvsyn kunne se, hvor godt tilbudet virker. Og måske overveje om der ikke skal kastes lidt penge den vej i kommende budgetforhandlinger.

- For der er brug for trænere, der har været på kurser i netop det at stå for sådanne hold, siger Vibeke Lund.

Selv om politikerne havde fordel af at være placeret foran mini-mål, så gik der alligevel to bolde ind hos Damgaard og en enkelt hos Nielsen. Begge havde stor sympati for den særlige fodboldskole, men tiden må vise, om det bliver til mere end det.

Eriksen og sejr Tilbage til Mattias og Alma. Som en meget stor del af resten af landet, følger de ivrigt med i fodbold-EM. Aftenens semifinalekamp mod England skulle de begge se, selv om den blev sendt efter normal sengetid. Det er en af de gode ting ved at have ferie.

Og også her er de enige, når de bliver spurgt om noget. Hvem er den bedste spiller på landsholdet?

- Christian Eriksen, lyder svaret.

Og det har intet at at gøre med, at han faldt om i første kamp og siden har været særdeles omtalt:

- Nej, han er jo bare den bedste spiller, siger Alma.

Begge tror på dansk sejr. Eller som Alma lidt forsigtigt retter det til:

- Jeg håber i hvert fald.