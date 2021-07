Når Rikke løfter rugbrød forbereder hun sig til EM

Se billedserie Rikke Holten fra Sorø har tre et halvt år på bagen som bueskytte. Om kort tid skal den 51-årige skytte repræsentere Danmark ved EM i Slovenien. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Sorø - 31. juli 2021

For fire år siden var det fortsat sådan, at bueskydning var noget Rikke Holten havde prøvet en enkelt gang som barn. En dag var hun ude at shoppe med en veninde.

- I en butik så jeg en lille træ-armbrøst til børn. Den blev jeg af en eller anden grund så vild med, at jeg måtte gå ud af butikken for ikke at få købt den, fortæller Rikke, der i dag er 51 år.

- Men der var tændt en gnist i mig, og da jeg så, at første søndag i september var Buernes Dag, måtte jeg afsted. Jeg boede i København, så det blev i Københavns Bueskyttelaug.

Hurtigt til tops Det viste sig hurtigt, at bueskydning var noget, der lå for Rikke Holten, selv om hun altså først trådte inden for i sporten i en moden alder. De fleste af dem, Rikke dyster med, har skudt med bue i mellem 10 og 30 år. Derfor var det også en stor overraskelse for hende, at hun allerede i sin anden rigtige konkurrence, Dyrehaverunden, snuppede tredjepladsen.

- Jeg blev faktisk lidt sur, for det måtte jo klart være en fejl, fortæller hun, men det var det altså ikke.

Før sidste sæson meldte hun sig som konkurrenceskytte og emne for de større mesterskaber, men corona satte en stopper for det meste.. En tredjeplads ved DM har hun dog nu også på cv'et.

Glæder sig Det er 3D skydning - altså skydning efter attrap-dyr i naturen - der er Rikke Holtens foretrukne disciplin, men »skiveskydning« er også på programmet - om ikke andet så for at træne teknik. I år har hun skudt sig ind på en delt førsteplads i sin række, og det har ført til, at Rikke Holten nu skal repræsentere Danmark ved europamesterskaberne, der skal afvikles i området omkring den slovenske by Maribor i dagene 29. august til 4. september.

- Jeg glæder mig helt vildt. Både til åbningsceremonien, skydning og den afsluttende gallamiddag siger Rikke, der målt på de point, hun har opnået, ligger til en placering i bedste halvdel. Hvor højt, det kan gå, må dagsformen vise.

Træner med brød Mange lokale har nok stiftet bekendtskab med Rikke Holten, når de har besøgt Sejers Konditori. Hun flyttede nemlig til Sorø i påsken 2019.

- Jeg styrketræner ikke, siger hun, og det kunne man ellers nok tro var en forudsætning for arme og ryg, når man skal trække 36 pund ud til skud 60 gange på den 6-7 kilometers tur, en skydning byder skytten på.

- Du skal tænke på, at et rugbrød vejer et kilo, og de fyldte plader, jeg går rundt med, kommer snildt op på 12 kilo. Så jeg får styrketræning nok i mit job. Faktisk er det også sådan, at når jeg træner, snupper jeg ofte 200 skud på en dag.

Udover landsholdssamlingerne træner Rikke Holten tre gange om ugen enten i København eller i Sorø.

Afslappet sport Der findes mange forskellige buetyper. Rikke skyder det, der hedde instinktiv bue. Det er en bue, der minder en del om langbuen. Der er ingen sigtemidler eller andre hjælpemidler.

- Den buetype passer mig bedst, siger hun.

- Sporten er - selv om vi naturligvis konkurrerer på livet løs - meget afslappet. Man går i patruljer på eksempelvis seks skytter, og mellem skydningerne taler vi sammen om mange forskellige ting. Det er hyggeligt.

Der er 18 danskere til start ved EM i Slovenien. Faktisk repræsenterer Rikke stadig København, men en anden lokal deltager er Per Street fra Sorø Bueskyttelaug.