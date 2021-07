Se billedserie Louise Jensen, kasserer og Anders Hooge, formand i SUP Parnas, holder af den ro og natur, man oplever på Sorø Sø på et SUP board. Foto: Ulla Grundtvig Brask

Når Bobby på 11 uger kan, kan du også

Sorø - 02. juli 2021 kl. 19:14 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen

Du kan opleve din lokale natur fra en ny vinkel på et SUP board, og (stort set) alle kan mestre at stå på det oppustelige bræt. Nu har Sorø fået sin egen SUP board-forening ved Parnas.

- Du ser fisk, oplever fugle der dykker tæt på, du nyder trækfugle hen over vandet. Det er både smukt og kan være ret meditativt at stå der på et SUP board ude på Sorø Sø.

FAKTA Her er Friluftsrådets råd til sikkerhed på vandet med et SUP-board:

Brug altid en leash (en strop, der forbinder dig til dit board), så boardet ikke blæser væk fra dig, hvis du falder i vandet.

Husk svømmevest. Den har fra 2017 været et lovkrav, og betyder bøde, hvis du ikke har den med.

Medbring din telefon (i et vandtæt etui), så du kan ringe efter hjælp, hvis uheldet er ude.

Gå som udgangspunkt ikke alene på vandet.

Fortæl andre hvor du/I padler ud og hvornår du/I forventer at være tilbage.

Tag et introduktionskursus i en surf- eller SUP-forening. Anders Hooge er begejstret. For stand up paddel. For naturen. Og for sit forholdsvis nye hjem i Lynge.

- Vi flyttede hertil i december 2020 fra Amager. Jeg har altid været sådant et foreningsmenneske, så jeg har allerede involveret mig i Karl Af Riise-spejderne. Men jeg vil også gerne gøre lidt godt for mig selv, så nu er jeg her som formand for SUP Parnas, fortæller Anders Hooge, der er helt bevidst om at involvere sig aktivt i det nye lokalsamfund.

- Som nytilflytter er det en god måde at skabe sig et godt netværk tæt på, siger han.

Også det sociale Som formand vil han derfor også prioritere højt, at foreningsmedlemmer og andre interesserede får mulighed for at sidde bagefter og få en sodavand sammen.

Det sociale betyder nemlig også meget for Anders Hooge.

Han har haft sit eget SUP board i fire år og padlet meget ved Lammefjorden. Fremover kommer den især til at stå på ture i Sorø Sø.

- For mig er det afslapning at stå på boardet. Man kan godt give den gas og komme langt omkring, men man kan også bare drive rundt langs kanten og slappe af. Det er helt op til dig selv.

For unge og ældre I dag er der mellem 25 og 40 medlemmer af foreningen, der netop har haft stiftende generalforsamling. Økonomien skal Louise Jensen holde styr på som foreningens kasserer.

Hun har været aktiv på søen, siden Niels Aalbæk Jensen for omkring fem år siden tog initiativ til en SUP board-klub.

- Jeg har haft børnene med, siden den yngste var seks år, og det er gået så fint. Jeg overvejer sågar at lokke morfar på 85 år med, for det er faktisk noget, som alle kan efter en kort introduktion, mener Louise Jensen.

Det handler især om balance, men langt de fleste finder den efter få minutters øvning.

Trygt på søen Både hun og Anders Hooge er helt trygge ved at padle på Sorø Sø.

Og at lade børn og andre ikke så erfarne gøre det.

- Man kan sige, at det er ret trygt at padle på Sorø Sø. For starter du ved Parnas, og der er fralandsvind og du falder i vandet, kan du bare lade dig drive hen til Skjolden på den anden side, siger Anders Hooge.

De råder dog alle nybegyndere til at prøve aktiviteterne af langs kanten. Eller allerbedst: Tag et introkursus i den nye forening SUP Parnas. Næste gang er den 7. juli klokken 16-18. Det er ved søbadet ved Parnas, og det er ikke nødvendigt at tilmelde sig.

- Vi er en lille forening i en opbygningsfase, men vi drømmer om at kunne tilbyde undervisning i SUP board i 2022, siger Louise Jensen.

Du kan læse mere om foreningen på www.supparnas.dk.