NKT sælger virksomhed i Stenlille til norske KMT

Norske KMT køber NKT's genvindingsfabrik i Stenlille, og parterne indgår aftale om fortsat genvinding af energikabler.

KMT og NKT har en fælles ambition om at sikre en stadig mere bæredygtig genanvendelse af metaller og plast fra kasserede energikabler. Derfor overtager Kabel Metall & Trafo Gjenvinning AS (KMT) NKT's genvindingsfabrik i Stenlille. Transaktionen blev afsluttet den 15. januar 2021 som et køb, hvor KMT's helejede danske datterselskab KMT Kabel Danmark A/S overtager alle anlægsaktiver, ansatte og kunder på NKT's fabrik i Stenlille.

Det skriver NKT i en pressemeddelelse.

Cirkulær økonomi Fabrikken i Stenlille blev etableret i 1960 og har i de senere år primært håndteret genvinding af produktionsaffald fra NKT's kabelfabrikker i Danmark, Sverige og Tyskland. NKT har ifølge pressemeddelelsen som mål at tage fuldt produktansvar og bidrage til den cirkulære økonomi ved at øge genvendingshastigheden fra sit produktionsspild og drive udviklingen mod »zero waste« gennem affaldsreduktion, øget genvinding og genbrug af metaller og plast samt at udvikle nye produkter baseret på nye cirkulære materialer.

KMT er førende - Vi ser KMT som en førende ekspert inden for genvinding af kabler og har derfor valgt, at KMT skal overtage fabrikken i Stenlille for at sikre en både en videreudvikling af driften og en optimering af NKT's genvindingsgrad. Vi indgår samtidig et langsigtet samarbejde med KMT for at sikre NKT's produktansvar igennem hele værdikæden, hvilket også er i tråd med vores tilslutning til Science Based Target Initiative om at blive et nettonul-udledende selskab, siger Alexander Kara, administrerende direktør i NKT.

Ny aftale Som en del af transaktionen har parterne indgået en eksklusiv, langsigtet aftale om fortsat genvinding af NKT's strømkabler. Ambitionen er, at samarbejdet vil fremskynde og øge genvindingshastigheden for kasserede energikabler. Partnerskabet skal gøre det muligt at sikre et cirkulær brug af materialer i tråd med dét fokus, som NKT har på miljø og cirkularitet i sin forretningsudvikling. NKT vil også udvide sine eksisterende samarbejdsprogrammer indenfor bæredygtighed til at inkludere KMT for fortsat at kunne nå sine mål på det område.

Nordisk vækst Købet af fabrikken i Stenlille er en del af KMT's strategi for at opnå vækst på det nordeuropæiske marked for kabelgenvinding. KMT har et af Nordeuropas mest moderne kabelgenvindingsfabrikker i Linnestad, Norge og havde en omsætning på næsten NOK 400 millioner i 2020. Købet i Danmark danner nu grundlag for yderligere volumenvækst både fra NKT's fabrikker og fra andre kilder til kasserede kabler i Skandinavien og Nordeuropa.

- Det skandinaviske marked for kabelgenvinding vokser kraftigt, da en stigende andel af affaldsmængder genvindes lokalt fremfor, at de eksporteres til Asien. Vi har store tiltro til fabrikken i Stenlille og ser spændende potentialer i at udvikle forretningen til at give bedre genvindingsløsninger og til at øge vores markedsandel inden for kabelgenvinding i Skandinavien, siger Rune Stortiset, administrerende direktør i KMT.

Med købet af Stenlille tager KMT endnu et skridt mod at indtage tage positionen som Nordeuropas førende aktør inden for kabelgenvinding, herunder at blive Nordeuropas førende leverandør af genanvendt kobber, aluminium og blygranulat.

- KMT vil i den nærmeste fremtid få et unikt »fodaftryk« på grund af de store investeringer, der er foretaget i at elektrificere produktionen med elektrisk drevet udstyr suppleret med solenergi, genvinding af lokalt materiale og branchens mest innovative løsninger til genbrug af plast fra kabler. Metaller fra kabler er længe blevet genbrugt, men den måde vi løser udfordringen med de store mængder plast fra kabler gør KMT unik, siger Stortiset.

Øget satsning KMT har, såvel som NKT, i flere år arbejdet med at udvikle nye metoder til genbruge den plast der genvindes fra kabler. Sammen med KMT's ejer, Norsk Gjenvinning koncernen, udvikles der nu flere spændende metoder til plastgenvinding, som kan være relevante at opbygge i Stenlille og dermed tage ekspertisen fra NKT et skridt videre.

- Stenlille vil give os en solid platform til at videreudvikle vores plastinvestering. KMT har underskrevet industrielt spændende aftaler om modtagelse og behandling af plast i Stenlille, og der arbejdes på flere innovative projekter med store internationale aktører, så de også kan nå deres mål for materialegenvinding, siger Rolf Bergerud Næslund, grundlægger og forretningsudvikler hos KMT.

Næste skridt Driften af fabrikken i Stenlille vil som udgangspunkt fortsætte med forarbejdning af produktionsaffald fra NKT's fabrikker. KMT vil også udvikle organisationen i takt med opgraderingen af fabrikken og udviklingen af markedet for at skabe yderligere vækst i Stenlille.