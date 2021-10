Se billedserie Sølvskatten bliver udstillet på Sorø Museum. På billedet er det arkæolog Kirsten Christensen. Foto: Martin Pedersen Foto: Martin Pedersen

Mystisk sølvskat fundet ved gods

Sorø - 02. oktober 2021 kl. 06:40 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen

Spørgsmålene står i kø, efter der er fundet en sølvskat i nærheden af det historiske gods Vedbygaard ved Ruds Vedby.

Skatten, der bliver betragtet som danefæ, består af et brændt lerkar med danske, engelske og tyske sølvmønter fra 1000-tallet. Der blev fundet til sammen 600 mønter på arealet, og skatten blev fundet af to metaldetektor-folk fra Slagelse, da de var på tur i nærheden af godset.

Men historien bag lerkarret og sølvet er der stadig usikkerhed om. Indtil videre kommer de bedste bud fra Kirsten Christensen, der er arkæolog på Museum Vestsjælland. Hun tror, der er tale om en velhavende mand, måske en handelsmand eller datidens skatteopkræver, der har haft brug for at grave en del af sin formue ned i slutningen af 1000-tallet.

- Mønterne blev ikke gravet ned som et offer til de højere magter. Det var nok nærmere bankboksen, der blev gravet ned i jorden. Man skulle være meget rig for at have så mange sølvmønter. Jeg tror ikke, der var ret mange almindelige bønder, der havde så mange mønter, for det var en formue dengang. Derfor forestiller jeg mig en handelsmand, som måske var på vej til København. Men vi ved ikke, hvorfor pengene blev gravet ned lige dér. Dengang var det på en mark langt ude på landet og væk fra byen, fortæller Kirsten Christensen.

Kun få skriftlige kilder I 1000-tallet var arvekongedømmet endnu ikke indført i Danmark, og landet var religiøst set under tysk herredømme. Nogle steder var man begyndt at bygge kirker, og de permanente byer var begyndt at opstå. Hverken Vedbygaard eller Ruds Vedby Kirke eksisterede endnu, men der var måske en landsby. Bønderne havde hårdt, fysisk arbejde, mens handelsfolkene til gengæld rejste til hest på tværs af landsdele og lande for at handle.

I middelalderen var det faktisk normalt at gemme lerkar med penge nede i jorden. Det er set flere gange før. Men hvem der gravede lerkarret fra Ruds Vedby ned, og hvorfor det aldrig blev gravet op igen, ja, det er spørgsmål uden nogen sikre svar.

- Problemet er, at vi ikke rigtig har nogen skriftlige kilder fra 1000-tallet. Vi kender kongerne og dronninger fra perioden, men derudover har vi kun navnene på meget få personer, siger arkæologen.

Kristne symboler Mønterne blev fundet i oktober sidste år, men museet har holdt fundet hemmeligt indtil nu.

Hver mønt vejer omkring et gram og måler 17 millimeter i diameter. De er slået i Danmark, England og Tyskland, blandt andet af Knud den Store, der var konge af Danmark og England fra 1019 til 1035, og af Svend Estridsen, der var konge fra 1047 til 1074. Mange af mønterne er præget med symboler fra kristendommen.

- Dengang var det vigtigt for kongerne at signalere, at de var kristne. Der er mange symboler i mønterne, siger Kirsten Christensen.

Der blev handlet med mønterne på tværs af lande, og på den måde var det muligt at samle en formue med både danske, engelske og tyske mønter. Det var ikke så vigtigt, hvilket land mønten kom fra, men mere hvad sølvværdien var. Derfor var det også helt almindeligt at klippe en mønt i stykker for at dele værdien op i mindre dele.

Jordklumpen bliver splittet ad Straks efter lerkarret blev fundet i jorden, blev det viklet ind i gipsgaze for at stabilisere jordklumpen, så den kunne transporteres i hel stand til Sorø Museum, der er en del af Museum Vestsjælland.

Her bliver fundet udstillet i den kommende tid. Men da der er tale om danefæ, vil det senere blive overdraget til Nationalmuseet.

- Der er ingen tvivl om, at det er danefæ. Det er vores allesammens arv, og det skal vi passe på, siger Kirsten Christensen.

Jordklumpen vil formentlig også blive splittet ad, blandt andet for at kunne undersøge lerkarret nærmere og for at finde ud af, om der ligger flere mønter eller andre ting i karret.

- Der kunne ligge nogle smykker i karret. Det ville være lidt sjovt. Men lige nu viser vi situationen, hvor lerkarret lige er blevet fundet. Det er en god udstillingsgenstand, for den kan både fortælle noget om, hvad detektorfolket finder, og hvad vi arkæologer laver, siger Kirsten Christensen.

Søndag den 3. oktober klokken 10.30 til 13.30 kan man møde sølvskattens to findere og arkæolog Kirsten Christensen, der vil fortælle om fundet. Det foregår på Sorø Museum, Storgade 17 i Sorø. Skatten vil være udstillet på Sorø Museum frem til den 19. december 2021.