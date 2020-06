Musikskole-elever får penge tilbage

Et enigt kultur- og fritidsudvalg har besluttet, at der skal ske en tilbagebetaling på 50 procent af forældrebetalingen for den periode, hvor Sorø Musiske Skole »kun« har leveret fjernundervisning.

Det drejer sig om corona-perioden den 13. marts til den 8. juni 2020. Tilbagebetalingen kommer til at koste Sorø Kommune 133.000 kroner. Kultur- og fritidsudvalget skal finde disse penge inden for eget budget, og det er muligt og rimeligt, mener formand Bo Christensen (K).

- I den periode har eleverne har ikke fået det tilbud, de har betalt for, så jeg synes, det er helt fair, at de får halvdelen af beløbet tilbage, siger Bo Christensen.

Men kulturministeren har opfordret kommunerne til at understøtte musikskolerne, så forældrene undgår at betale for en ydelse, som de ikke har fået. Ministeren mener, at tilbagebetaling på længere sigt kan fastholde eksisterende elever og tiltrække nye.