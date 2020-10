Musikfestival fejrer en forsinket 50 års dag

Det bliver noget af et brag, der kommer til at markere Sorø Internationale Musikfestivals 50 års jubilæum. Egentlig skulle jubilæet have været i 2020, men dels kom en gennemgribende renovering af Sorø Klosterkirke lidt på tværs, og da så også Covid-19 holdt sit indtog på arenaen, blev den sidste rest af muligheder slukket.