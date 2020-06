Se billedserie Mira-Kvartetten kan man høre den 12. august. PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: Musikfestival bliver i år i en særlig corona-udgave Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Musikfestival bliver i år i en særlig corona-udgave

Sorø - 23. juni 2020 kl. 10:10 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kortere koncerter. Billigere billetpris. Udendørs. Sorø Internationale Musikfestival 2020 gennemføres, men på en anden måde end planlagt.

Formanden for Sorø Internationale Musikfestival Klaus Gylling og festivalens kunstneriske leder Merethe Lammert-Køhl Hansen er ret stolte: I marts lignede det en klar aflysning af et stort anlagt jubilæumsprogram for sommeren 2020, men det er alligevel lykkes at sætte et program sammen.

Ikke mindst takket være Merethe Lammert-Køhl Hansens vedholdenhed.

- Vi havde mange snakke frem og tilbage, men jeg er virkelig glad for, at vi er lykkes med at lave en musikfestival i en coronaudgave, siger den kunstneriske leder.

11 planlagte koncerter er blevet til seks. Alle dem, der skulle have optrådt i juli/august 2020 men som af forskellige grunde ikke kan give koncert i Sorø denne sommer, er rykket til koncerter i 2021.

2020 er festivalens 50 års jubilæum, og det havde bestyrelsen set frem til at fejre med masser af koncertgæster. Sådan bliver det ikke helt.

Der er nemlig sat et maximum på 50 gæster pr. koncert. Samtidig er billetprisen sat ned til 50 kroner pr. billet. Koncerterne varer ikke mere end en time. Alle koncerterne spilles i Sorø Kunstmuseums gårdhave - bortset fra en klaverkoncert den 15. juli i Løvehavehus i Alsted og børneafslutningskoncerten den 19. august i Akademihaven.

I årets corona-udgave af Sorø Internationale Musikfestival kan man møde:

1. juli: Penta Brass.

15. juli: Ida Nystad og Magnus Wenzel Most.

29. juli: Tittit van der Pals og Merethe Køhl Hansen.

5. august: Louise Pape og Anders Neldeborg.

12. august: Mira-Kvartetten.

19. august: Børnekoncert med Den Rullende Koncertsal (gratis men med tilmelding)

Kort om koncertene:

Koncerterne vil max. vare en time - uden pause

Hver stol bliver solgt via www.ticketmaster.dk fra 10 dage før koncerten finder sted

Restsalg af billetter ved indgangen er muligt men kun via MobilePay

Der vil være nummererede pladser på afsprittede plaststole

Der vil ikke være mulighed for at købe drikkevarer etc.

Ingen mulighed for toiletbesøg i forbindelse med koncerterne.

Du kan læse musikprogrammet på www.soroemusik.dk