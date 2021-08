Se billedserie Straw Family består af - fra venstre: Henriette Lykke Fabricius, vokal, Frederik Nordvang, guitarist, Denise og Sally Lykke Fabricius - begge på vokal samt Carsten Fabricius, guitar. Når de har brug for det - eksempelvis ved større arrangementer, har de også både trommeslager og bassist med. Foto: Thomas Olsen

Musikalsk familie har genopfundet sig selv

Sorø - 07. august 2021 kl. 19:01 Af Merete Jensen Kontakt redaktionen

Hvis man ønsker at få en fornemmelse for, hvor mange decibel, en havestue kan rumme, så kan man med fordel kigge forbi Straw Family på Tuelsborgvej i Sorø.

Efter en længere pause på tre år, er den gennemmusikalske familie atter klar til at fylde dansegulvene, og derfor skal der øves nye sange, nye harmonier og nye sprøde guitarrifs. Dette udføres i bandets nuværende »øvelokale«, havestuen!

- Efter coronanedlukning, aflyste fester, fødsler, barsler og alvorlig sygdom, er vi klar til at kommme i gang igen, fortæller Henriette Lykke Fabricius som sammen med sin mand, Carsten, formede bandet »Straw« for år tilbage. Siden er døtrene Denise og Sally samt svigersønnen Frederik Nordvang kommet til, og bandet har derfor ændret navnet til »Straw Family«. Det eneste »ikke-offentligt-syngende« familiemedlem, Nellie, står til gengæld for videodrejebog og styling, når der skal optages musikvideoer.

Interviews i nattøj

- Vi har brugt den seneste tid på at genopfinde vores koncept, og så har vi en masse nye numre på programmet. Vi spiller primært egne numre, kombineret med forskellige covernumre både på dansk og engelsk, forklarer 56-årige Henriette Lykke Fabricius som debuterede allerede som 14-årig. Som 22-årig fik hun en flot tredjeplads ved Dansk Melodi Grand Prix med sangen »Det Okay«. Henriette Lykke Fabricius er selvstændig bogholder og snart færdig med uddannelsen som permanent makeup-artist. Hun er gift med 60-årige Carsten, der til daglig arbejder som familie- og psykoterapeut i Behandlerhuset i Sorø. Han spiller en solid bluesguitar, men har også gennem mange år produceret for andre solister og bands i sit eget studie. Det var faktisk også som tekniker, han mødte sin hustru tilbage i 1987.

- Vi har altid skrevet de fleste af vores sange selv, blandt andet når vi var på sommerferie. Vores døtre begyndte at blande sig, kommentere tekster og musik, og pludselig var de med på kor. De øvrige gæster på campingpladsen henvendte sig og ville høre mere, så det endte med, at vi havde koncerter dér allerførst, fortæller Carsten Fabricius. Sidenhen har det grebet om sig, og Straw Family har et hav af spillejobs og udgivelser bag sig - både i ind- og udland. De har blandt andet haft mange videoafspilninger i USA, og det har resulteret i natlige interviews iført nattøj og med sovende babyer i umiddelbart nærhed.

Talentfuld familie

Både Denise, 29, Frederik, 25, og Sally, 25, er musisk uddannede på MGK Danmark. Denise er uddannet sygeplejerske og arbejder på børneafdelingen på Slagelse. Hendes kæreste, Frederik, er i gang med en bachelor, førend han kan kalde sig folkeskolelærer. Han er desuden bandleder for »Sunshine Band« i Slagelse, der er et band bestående af borgere med handicaps og andre udfordringer. Parret har et barn, Elton, og venter meget snart nummer to.

Lillesøster Sally er selvstændig tatovør i Sorø med tatovørshoppen »Art by Sally«, og hun er desuden mor til sønnen Damian. Så man kan sige, at familien rummer mange »talenter«. Fælles for dem alle er dog, at de elsker musikken og et mangfoldigt tekstunivers.

En forskrækkelse

Men en skygge lagde sig over den lille sammentømrede musikalske familie i december 2019, da den ældste datter, Denise, blev diagnosticeret med en tumor i ryggen. Hun er heldigvis velbehandlet og ér kommet ud på den anden side. Derfor kan hele familien Fabricius/Nordvang melde klar til nye oplevelser med masser af glade mennesker på dansegulvet.

Hvis man vil vide mere om bandet, se nogle af deres videoproduktioner eller lytte til musikken, kan man gå på hjemmesiden straw.dk