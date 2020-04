Artiklen: Musik nydt i fællesskab - men også hver for sig

Det var en lidt speciel koncert, der »tonede« ind over Lynge Plejeboliger torsdag formiddag.

Plejecentret fik nemlig besøg af musikeren Jens Jepsen, og han gennemførte en flot koncert med publikum på afstand, så her blev musikken nydt i fællesskab, men i mere end én forstand også hver for sig.

- Ja, det er jo en lidt speciel situation, sagde Jens Jepsen med et smil, inden han »gik på«.

- Det blæser meget i dag, og det når at blive ret koldt, når man sidder uden for, så beboerne bliver inde bag døre og vinduer.

Sang gennem glas

Heldigvis er der et større glasparti på plejecentret og også vinduer, der er store nok til, at et par stykker kan kigge ud.