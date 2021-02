Sorø Museumsforening foreslår, at Sorø Kommune genoptager idéen om at skabe Kulturfirkanten og bevarer Storgade 13?s sidehus. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Museumsforening: Vi bør finde Kulturfirkanten frem igen

Sorø Museumsforening ønsker at bevare den tidligere skole på Storgade 13.

Sorø - 21. februar 2021 kl. 15:57

- Er idéen om Kulturfirkanten helt opgivet?

Det spørger Sorø Museumsforening nu Sorø Kommune om i et høringssvar til Sorø Kommune. Svaret er givet i den nabo-orientering, der følger af, at et flertal i byrådet har stemt for at give ejeren dispensation, så den ellers bevaringsværdige »sidebygning« bag Storgade 13 kan rives ned.

- I museumsforeningens bestyrelse er vi af principielle grunde betænkelige ved den ønskede nedrivning af det eksisterende bevaringsværdige sidehus, som er en historisk bevaringsværdig bygning med tilknytning til det kulturmiljø, som Sorø Museum er en del af, skriver foreningens formand, Niels G. Sørensen, i svaret.

Han skriver videre, at det er museumsforenings opfattelse, at man i Kulturfirkanten burde kunne indtænke sidehuset, som er en tidligere skole, i et projekt, der binder Det gamle Rådhus, Sorø Bibliotek og Sorø Kunstmuseum sammen med Victoria Teatret og Sorø Museum.

Arkitektkonkurrence - Bygningen skal i så tilfælde ikke leve op til kravene for en moderne bolig, men kunne indgå med en funktion i sammenhæng med det samlede kulturmiljø og medvirke til fastholdelse af fortælleværdien, når historien om Sorø som købstad skal fortælles, fortsætter Niels G. Sørensen.

- Sorø Museumsforening skal derfor foreslå byrådet at overveje at udskrive en arkitektkonkurrence om mulighederne for at udvikle en fysisk sammenhæng mellem områdets bygninger. En sådan plan vil formentlig åbne baggårdene, og den gamle skole vil få en fortjent synlighed.

Kulturbyen Sorø - Med hensyn til den gamle skoles ringe stand er det vores opfattelse, at der næppe havde været nogen bygninger af historisk værdi tilbage i Sorø, hvis det udgangspunkt var fulgt, påpeger Niels G. Sørensen.

- Vi skal blot henvise til vores bygninger på Storgade 17 - eller mere udtalt Regensen på Torvet, som vi husker som en total ruin. Der var også Østergade-ejendommen, som kommunen satte i stand, og hvor man vel oven i købet endte med at tjene penge på den gode gerning. At der til gengæld i tidens løb er foretaget fatale beslutninger, er der desværre en del eksempler på. Vi skal minde om et tidligere byråds beslutning om at tillade, at et smukt og fredet hus på Alléen blev nedrevet for at få sikret plads til en benzinstation midt i byen.

- Sorø Museumsforening opfordrer byrådet til at gennemtænke situationen for Sorø by som kulturby og turistattraktion, slutter Niels G. Sørensen henvendelsen til kommunen fra Sorø Museumsforening.