Denne »spanioler til hest« kan man høre mere om i et af foredragene. Foto: Museum Vestsjælland

Museum to go

Sorø - 17. marts 2021 kl. 10:20

Mens Sorø Museum venter på at komme til nat åbne dørene for publikum igen, har museet fundet på et nyt tilbud - nemlig et on line-besøg.

Resten af marts samt i april tilbyder Museum Vestsjælland, som Sorø Museum er en del af, både on line-foredrag og virtuelle byvandringer med en række af museets egne eksperter.

Ph.d. Britta Tøndborg lægger ud onsdag den 17. marts klokken 19.00-20.00 om veje til det gode kunstnerliv med fortællingen om kunstnerparret Sigurd og Christine Swane og deres turbulente samliv.

Torsdag den 18. marts klokken 16.00- 17.00 fortæller overinspektør Karen Sivebæk Munk om Vestsjælland og Vestindien med fokus på den oversete historie om, hvordan den danske provins var lige så involveret i de danske koloniinteresser som hovedstaden.

Ph.d., arkæolog Trine Borake går på onsdag den 24. marts klokken 19.00-20.00 med foredraget Fra Muld til Magt, hvor hun undersøger, hvad arkæologien kan udrede af detektorfund.

Museumsdirektør Eskil Vagn Olsen giver torsdag den 25. marts klokken 16.00-17.00 et rids af en svunden epoke med foredraget "Da spaniolerne kom - et kulturmøde i 1808". Middelalderarkæolog Martin Pavon er med både onsdag den 31. marts klokken 19.00-20.00 med en online byvandring i middelalderens Kalundborg og onsdag den 14. april klokken 19.00-20.00 med et foredrag, der rejser i Hvideslægtens landskaber.

Museet har ovenikøbet en teknisk assistent siddende parat før og under foredraget, så tilskuerne kan få hjælp, hvis teknikken driller.

Man kan læse mere på vestmuseum.dk - alle arrangementerne foregår online via Zoom. Ved billetbestilling sendes et link med vejledning til at logge på foredraget. Billet bestilles via vestmuseum.billetexpressen.dk .