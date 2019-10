Et flertal i bestyrelsen for Tersløsegaard har længe kæmpet for at forhindre omfartsvejen uden om Tersløse. Nu er der sendt en klage til Planklagenævnet, hvori kommunen bliver anklaget for forkert sagsbehandling og politikere for at være inhabile.Foto: Anders Ole Olsen

Museum og naboer prøver at bremse omfartsvej med klage

Den Holbergske Stiftelse Tersløsegaard (bestyrelsesflertal), Grethe og Jens Jørgen Simonsen, Jan Schack Larsen og Flemming Pade har sendt en klage til Planklagenævnet, hvori de beskylder Sorø Kommune for at have begået fejl i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen for omfartsvejen.

Holbergmuseet Tersløsegaard forsøger nu endnu engang - denne gang sammen med nogle naboer - at få forhindret omfartsvejen i at blive til noget.

