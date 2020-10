Se billedserie Sorø Museums gård er atmosfærefyldt, men belægningen er ikke handicapvenlig. Det skal der gøres noget ved.Foto: Jens Wollesen

Museum får krostue og en venligere gårdsplads

Sorø - 25. oktober 2020 kl. 10:09 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen

Sorø Museum har haft mange besøgende i år. I sommerferieugerne steg besøgstallet med 50 pct. Naturligvis på grund af, at så mange danskere valgte at holde sommerferie i Danmark på grund af coronaen.

Fra gæsterne har der været et par efterlysninger.

Dels en mere handicapvenlig adgang gennem gårdspladsen.

Og dels et sted, hvor man lige kan sætte sig og få en kop kaffe og hvile benene efter rundturen på museet.

Hvis det er tørvejr, kan museet sætte stole og borde ud på gårdspladsen, men ellers er der ingen muligheder - endnu.

Piksten blev pillet op For Sorø Museum kom på det kommunale budget for 2021 med en anlægsbevilling på 300.000 kr.

Og de penge skal bruges på at forsøde tilværelsen for museets gæster. På de to nævnte områder.

Størstedelen af beløbet - 200.000 kr. - går til at gøre noget ved belægningen i gårdrummet.

- Oprindeligt var der jo piksten, men da der i 1980'erne blev kloakeret i gården, blev pikstensbelægningen pillet op, og den er aldrig blevet lagt tilbage. Stenene ligger et sted i en stor bunke. For at det skulle se nogenlunde ud, blev der spredt småsten ud på gårdspladsen, da Ea Matzon tiltrådte som leder, fortæller Pernille Jacobsen, der er lokal koordinator på Sorø Museum.

Ikke handicapvenlig Men belægningen er ikke særlig handicapvenlig, som den er lige nu, og derfor skal pengene på dels at få lagt noget af pikstensbelægningen tilbage - og dels til at få lavet nogle »kørespor«, så gæster i kørestol eller med rollator kan bevæge sig nemmere rundt.

Det andet ønske vil blive realiseret i form af et rum, der både fortæller historie og giver gæsterne mulighed for at sætte sig med en kop kaffe og et stykke kage.

Planen er at indrette et lokale ved siden af butikslokalet som krostue - sådan som en krostue så ud under Christian IV. Bygningen, som museet holder til i, var nemlig oprindeligt en kro.

Christian IV-stemning For den 13. januar 1624 gav kong Christian IV ordre til, at der med det allerførste skulle opsættes en kro med tilliggende slagteri på stedet. Kongen ønskede ikke at fremmede gæster skulle komme ind på akademiet, hvor hans sønner gik.

Senere overgik bygningen til at være bolig for professorerne på akademiet, men siden 1929 har der været museum i den gamle bindingsværkbygning.

Og lidt Christian IV-stemning skal de resterende 100.000 kr. bruges på, oplyser Pernille Jacobsen:

- Vi har længe ønsket at formidle historien om Sorø som Christian den IV-by på en spændende måde. Og samtidig har vi manglet et velkomstrum og et sted, man kan sidde og nyde en kop kaffe. Vi har tænkt os, at rummet skal indrettes med mørke vægge, mørke kassettelofter, ildsted med kunstig ild, indvendige blyindfattede ruder, etc. Og de ting, der skal være i rummet, skal være nogle, man godt må røre ved.

Håber på forårs-arbejde

Generelt er rummene i den gamle bygning ikke særligt store, og krostuen vil nok også kun kunne bænke omkring otte personer ad gangen. Da al plads på museet skal udnyttes bedst muligt, skal krostuen også møbleres så fleksibelt, at den hurtigt kan omdannes til anden anvendelse, hvis nødvendigt.

Pernille Jacobsen tilføjer, at håbet er, at alt arbejdet - både krostue og gårdsplads - vil kunne udføres i foråret, så de nye tiltag er klar til gæsterne, når sommersæsonen går i gang.