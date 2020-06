Mus vandt over gravemaskine: Klagenævn sagde nej til grusgrav

Der kommer ikke til at blive gravet grus på adressen Smedevej 54 på Frederiksberg ved Sorø. I hvert fald ikke foreløbig. Det har Miljø- og Fødevareklagenævnet afgjort. I fagsproget hedder det, at klagenævnet har ophævet og hjemvist den tilladelse til indvinding af råstoffer, som Region Sjælland har givet - samt ophævet og hjemvist regionens afgørelse om, at der ikke skulle udarbejdes en rapport over miljøkonsekvenserne. Nævnet hjemviser sagen til fornyet behandling, så grusgravning kan godt komme på tale igen, men altså ikke uden, at der bliver foretaget en miljøvurdering og en ny sagsbehandling.

