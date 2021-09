Munke Bjergby-knægt kickstarter DRs P3

I det danske samfund er der fortsat mange mennesker, der er tidligt oppe og klar til at gå i gang. Sådan var det for eksempel for Frederik Hjerrild selv, da han hjemme på gården i Munke Bjergby fra morgenstunden hjalp sin far med at malke de 500 køer.

Dengang ærgrede det ham, at der kun var non-stop musik på P3, så da han efterfølgende selv fik foden inden for i »Statsradiofonien«, var en af de ambitioner, han havde, at komme til at lave mere vedkommende radio for alle de mennesker, der ikke synes, det er skrækkeligt at komme tidligt op og i gang med dagens arbejde.