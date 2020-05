Her er det en frivillig fra Sorø Mums, der giver et nummer til en bruger - på en coronafri afstandsstang. Foto: Bjarne Kjems

Mums har åbent igen

Sorø Mums, der har lokaler på Holbækvej i Sorø, er netop genåbnet, men det er med nye retningslinjer for både brugere og frivillige.

Sorø Mums holder fast ved et afstandskrav på to meter - også selv om Sundhedsstyrelsens retningslinjer nu siger en meter.

- Årsagen er, at mange frivillige og mange brugere på grund af alder og andre forhold er i risikogruppen for at blive smittet med corona, fortæller Bjarne Kjems, der er frivillig i Sorø Mums.