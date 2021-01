Sorø Mums er midlertidigt flyttet til Apotekervej, hvor uddelingen af overskudsmad foregår uden for spejderhytten. Foto: Ulla Grundtvig Brask

Mums er flyttet til spejderhytte

Sorø Mums plejer at holde til på Holbækvej, men i midten af december kom der udbudne gæster: Rotter.

- Så måtte vi jo hurtigt rykke ud. Vi var heldige, at spejderne gav os lov til at benytte deres lokaliteter på Apotekervej, siger formand for Sorø Mums Grethe Bøjesen.