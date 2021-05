Politiet standsede bilen på Næstvedvej. Foto: Skovmanden

Mulig indbrudstyv standset og sigtet

Sorø - 26. maj 2021 kl. 11:33

Tirsdag formiddag blev en 29-årig mand i en sort VW-kassevogn standset på Næstvedvej ved Sorø.

Politiet opdagede flere ting, som har ført til en række sigtelser mod den 29-årige mand.

Manden har ikke noget kørekort, så han blev sigtet for at køre bil i frakendelsestiden. Bilen havde stjålne nummerplader på, så dem blev han også sigtet for at have stjålet.

Desuden havde manden et luftgevær og et jagtgevær med i bilen. Derfor blev han sigtet for overtrædelse af våbenloven.

Dertil kommer, at manden også medbragte en bushammer, flere koben, en donkraft og handsker. Ifølge politiet er det værktøj velegnet til at begå indbrud. Og derfor har politiet også valgt at sigte ham for forsøg på indbrud.

På grund af de mange sigtelser blev manden anholdt og taget med på politistationen. Han blev løsladt igen tirsdag eftermiddag uden at komme i grundlovsforhør. Politiet efterforsker nu sagen for at finde ud af, om der er grundlag for en retssag.