Rute 570 er en af de ruter, der er med i den nye plan fra Movia.

Movia-plan skal skaffe 32.000 nye passagerer

Kommunalbestyrelsen godkendte plan - men ikke uden kritik.

Sorø - 05. oktober 2021 kl. 09:30 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

Den plan, som Movia har udarbejdet for at effektivisere buskørslen i Sorø Kommune, vil efter forventningerne give en forøgelse af passagertallet på ikke færre end 32.000. Planen blev godkendt på kommunalbestyrelsens seneste møde.

Siden 2019 har Sorø Kommune samarbejdet med Movia om et såkaldt transportplanprojekt. Projektet har bestået af et eftersyn af den nuværende buskørsel og er nu mundet ud i et forslag til, hvordan busnettet kan forbedres indenfor det eksisterende budget.

Forslaget berører syv lokale buslinjer, og Movia mener selv, at ændringerne er så gode, at de vil kunne give mindst 32.000 flere passagerer årligt.

I det sidste normale (coronafrie) år - 2019 - var det årlige passagertal på de syv ruter cirka 730.000.

Planen Den mest benyttede af de fem linjer er nr. 570, der i dag kører timedrift på hverdage mellem kl. 6 og 18 mellem Næstved, Sorø, Dianalund og Gørlev. I weekenden er der kun fire afgange dagligt.

Movia ønsker at opgradere linje 570, men kun på strækningen mellem Sorø Station og Dianalund. Forslaget lyder her på timedrift på hverdage i tidsrummet kl. 6-24 og i weekenden timedrift mellem kl. 7 og 24.

Den næsten lige så hyppigt benyttede linje 425 skal ifølge forslaget så til gengæld nedjusteres til en daglinje, så den kun kører mellem kl. 6 og 19. De tre aftenture, der er på ruten i dag, vil blive overført til linje 570. Fra bus 570 vil man så via Dianalund Station med Tølløsebanen kunne komme til Stenllle/Nyrup eller Skellebjerg/Ruds Vedby.

Skoleruterne Linje 481 skal afløse linje 482, når det gælder betjening af - især skoleelever - fra Abildvej og Storkens Kvarter til Pedersborg Skole. Forslaget lyder på to kørsler mod skolen og fire-fem kørsler den anden vej afhængig af ugedag.

Linjerne 482 og 485, der kører i området St. Ebberup og Bjernede, foreslås lagt sammen til én linje, der får nummer 482. Også her kalkuleres der med to kørsler mod skolen i Pedersborg og fire-fem den anden vej.

Argumentet er, at beboere langs Ringstedvej og i Fjenneslev primært bruger linje 460R.

Også i Alsted-området er der forslag om sammenlægning af ruter. Her er det rute 483 og rute 487, der foreslås lagt sammen - igen med to kørsler mod skolen i Sorø og fire-fem hjemkørsler.

Hvis Movias forventning om det øgede passagertal holder stik, vil det ikke give ekstraudgifter for kommunen. Kommer der flere end de forventede 32.000 ekstra passager - og det tror Movia faktisk på - så vil kommunen kunne spare penge.

Kritik - På temamødet med Movia talte vi både om delebiler, flextrafik, elcykler, taxa og shuttlebusser, men intet af det er kommet med i Movias plan, sagde socialdemokraten Anne Madsen.

- Vi vil følge området meget tæt. Skal vi have kommunen til at hænge sammen, handler det ikke om en eller to afgange mere. Der er meget andet, vi skal have fat i.

Enhedslistens Bo Mouritzen føjede til, at det er vigtigt, at busserne kommer til at passe bedre med skolernes ringetider, og Lars Schmidt (DF) slog til lyd for bedre forbindelser mellem Sorø og Dianalund.

SFs Linda Nielsen undrede sig over en stigning i antallet af passagerer på 45 procent - og så var det endda underestimeret - og hun efterlyste el-bybusser.

Ønskerne kommer senere - Jeg kunne i det hele taget godt tænke mig, at Movia ville se lidt mere moderne og nuanceret på de forskellige måder at klare transport på, sagde hun.

Borgmester Gert Jørgensen (K) svarede, at de ønsker kommer på et senere tidspunkt. Lige nu har det handlet om at effektivisere, og konservative Per Hovmand, der sidder i Movias bestyrelse, gjorde opmærksom på, at man næsten kan få alt, hvis man vil betale for det.

- Og så må man altså fra kommunens side være mere skarp ved det næste udbud, sagde Hovmand og føjede til, at hyppighed og rettidighed erfaringsmæssigt er det, der giver den største succes.