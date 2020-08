Mouritsen præsident i Sorø Rotary Klub

For som så mange andre blev det på grund af coronaen også et mærkværdigt år i Sorø Rotary Klub under den tidligere præsident Uffe Sveegaard, som havde flere arrangementer i støbeskeen. Men grundet Corona-krisen har klubben naturligvis ligget stille siden marts.

I det nye rotary-år er det også sådan,, at Sorø Rotary Klub får nye lokaler at holde sine møder i, eftersom Professionshøjskolen Absalon på Ankerhus ikke længere kunne huse klubben. I det kommende år er Pedersborg Forsamlingshus derfor vært for Sorø Rotary Klub.

Rotary er verdens største erhvervsnetværk. Netværket har mere end 1,2 millioner medlemmer over hele verden. Rotary står for en række humanitære indsatser. Det drejer sig om sygdomsbekæmpelse - udryddelse af sygdommen polio - opbygning af uddannelsessystemer i udviklingslande, støtte til udvikling af sundhed i samme lande, arbejde for at bevare et godt miljø, arbejde for en mere fredelig og mindre konfliktfyldt verden. I relation til sidstnævnte har organisationen verdens største ungdomsudveksling, hvor der satses på at udvikle en større grad af mellemmenneskelig forståelse på tværs af kulturer. Derudover uddanner rotary voksne på et akademisk niveau i konflikthåndtering ved syv universiteter fordelt i hele verden.