Motorcykel-ejer overraskede tyv

Søndag morgen klokken 6 lykkedes det ejeren af en motorcykel at forhindre en tyv i at stjæle den.

Ejeren opdagede, at tyven forsøgte at stjæle motorcyklen fra ejendommen på Krøjerupvej vest for Sorø. Ejeren overraskede tyven og fik på den måde forhindret tyveriet.