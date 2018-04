Morten fra Sorø vandt All England

Morten er både spiller og træner i Sorø Badminton Klub, og i weekenden kunne han notere, at klubbens U9-drengehold vandt det danske mesterskab. Nogenlunde samtidig rakte Morten selv armene i vejret som tegn på, at han sammen med sin makker Helle Buch fra Lillerød vandt All England-mesterskabet i mixed double for spillere over 55 år. Der er tale om det uofficielle verdensmesterskab, og All England for veteraner blev i øvrigt afviklet for 102. gang.