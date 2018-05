Se billedserie Vibeke Bagge: Jeg synes, jeg var god til at værdsætte min mor, da hun levede, men jeg ville gerne have været endnu bedre det til. Det mærker jeg nu, hvor jeg savner hende i mit liv. Foto: Anders Ole Olsen

Mor er i tankerne hver eneste dag

Sorø - 13. maj 2018 kl. 14:20 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søndag er Mors Dag, og mange har købt en gave til deres mor. Vibeke Bagge fra Sorø nøjes med at sende søde tanker til sin.

Mors Dag er en god anledning til at hylde et betydningsfuldt menneske i ens liv. Det synes Vibeke Bagge i hvert fald. Siden hun for halvandet år siden mistede sin egen mor på 64 år, er hun blevet endnu mere bevidst om, hvad en mor betyder.

- Det er et kæmpe savn. Jeg tænker på hende hver dag. Vi havde et godt og tæt forhold - uden at det var veninde-agtigt. Hun har altid bakket mig op i, at jeg skulle være mig selv og ikke bare gøre det, som andre forventede af mig. Al den ballade hun ikke selv fik lov til at lave i sin ungdom, gav hun mig rum til at udleve - på en støttende og kærlig måde, fortæller Vibeke Bagge.

Else Bagge arbejdede på Sorø Gymnastikefterskole og nåede at få et par år på pension, inden hun blev syg af kræft og døde i september 2016.

- Jeg savner hende mest, når jeg er ked af det. Jeg har heldigvis stadig min far, men han kan altså ikke det samme på det punkt, som min mor kunne. Jeg plejede at ringe til hende, og hun var så god til at komme med nogle kloge ord.

