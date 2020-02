Montør styrtede fra tredje sal: Firmaer får strakspåbud efter dødsulykke

Det var en kombination af flere forskellige sikkerhedsbrister, der torsdag 9. januar var skyld i, at en 35-årig altanmontør styrtede ned fra en lift og efterfølgende døde af sine kvæstelser. Derfor har både den afdødes arbejdsgiver Altan.dk og liftudlejervirksomheden Riwal hver fået to strakspåbud. Det fremgår af Arbejdstilsynets tilsynsrapport, som Fagbladet 3F er i besiddelse af.

Ulykken fandt sted ved et boligbyggeri på Gasværksvej i København. Her var den nu afdøde medarbejder i gang med at montere glasplader på en altan på 3. sal, da liften pludselig tippede og fik montøren til at miste balancen.

Ifølge Arbejdstilsynet havde hverken den afdøde eller hans kolleger et sikkerhedsbælte på i liften, da ulykken skete. Det er ellers påkrævet, og derfor får arbejdsgiveren Altan.dk nu et strakspåbud.

I myndighedens rapport står der også, at altanmontørerne flere gange havde brudt sikkerhedsreglerne ved at forlade liften, mens den var i højde og brugt den til at kravle over på de altaner, som de var i gang med at montere glas på.

Direktøren for Altan.dk, Casper Knudsen, oplyser i en mail til Fagbladet 3F, at de i firmaet er meget berørte af dødsfaldet og ser med største alvor på ulykken.

- Vi har nogle helt klare regler for brugen af sikkerhedsudstyr, og vi vægter sikkerhed utrolig højt. Vi kræver, at alle vores medarbejdere følger reglerne og gør en stor indsats for at uddanne og informere omkring sikkerhedstiltag, skriver Casper Knudsen.

Han fortæller også, at de i kølvandet på ulykken har haft møde med deres medarbejdere, hvor alle sikkerhedsprocedurer er blevet gennemgået.

Liftudlejningsfirmaet Riwal har også modtaget to strakspåbud fra Arbejdstilsynet som følge af dødsulykken.

Det var en mekanisk fejl på liftens stempel, der fik den til tippe. Derfor har myndigheden krævet, at maskinen tages ud af produktion.

Claus Krohmann, der er direktør for Riwal i Danmark, fortæller, at de har imødekommet Arbejdstilsynets strakspåbud og derfor sendt liftens stempel til undersøgelse på Teknologisk Institut.

Selve liften er også blevet gennemgået af deres egne og producentens teknikere.

- Vi forsøger at få klarhed over, hvad der er sket. Det er en meget tragisk ulykke, og vi vil selvfølgelig for alt i verden undgå, at noget lignende sker igen, siger Claus Krohmann.