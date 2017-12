Se billedserie Kronprinsesse Mary gør blandt andet via Mary Fonden en stor indsats mod mobning. Foto: Kenn Thomsen

Mobningen har trangere kår på kommunens folkeskoler

Sorø - 14. december 2017 kl. 13:26 Af Bjarne Stenbæk

Udvalgsformand glæder sig over, at det går den rigtige vej med trivslen i Sorø-skolerne. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Èt tilfælde af mobning er et for meget. Det er der ingen tvivl om - men skal man tro eksperterne er det omvendt nok også sådan, at vi aldrig kommer mobningen helt til livs. Det skal dog ikke forhindre os i at arbejde på det.

Sådan siger formanden for børn og undervisningsudvalget, Rolf Clausen (V). På det seneste udvalgsmøde fik udvalget en orientering om, hvordan det går med trivslen på folkeskolerne i kommunen, og her ser det mere positivt ud end tidligere.

I den første trivselsundersøgelse i 2014-15 oplevede godt 14 pct. af eleverne i 4.-9. klasse i kommunens folkeskoler at blive bommet. I de to efterfølgende målinger er det gået den rigtige vej, og i det forgangne skoleår oplevede 10,3 pct. af eleverne at blive mobbet. Det er Børns Vilkår og Tryg Fonden, der står får undersøgelserne.

Selv om det går fremad, er Sorø Kommune fortsat blandt de dårligste 13 kommuner i landet, når det handler om mistrivsel i skolerne.

- Vi arbejder målrettet på at øge trivslen mest muligt, siger Rolf Clausen.

- Det er ikke bare forfærdeligt for det barn, der bliver mobbet, og for barnets familie, men det hæmmer jo også barnets muligheder for at få det nødvendige faglige udbytte af skoledagen. Mobning kan også let føre til en generelt dårlig stemning i klassen.

I henhold til de nye regler på området skal politikerne orienteres om de »mobbe-klagesager«, der har været på skolerne. På mødet forleden undrede det både politikere og embedsmænd en smule - når man tager i betragtning, at Sorø er blandt landets hårdest ramte kommuner - at der i skoleårets tre første måneder kun har været i alt to sager på Sorø Kommunes seks folkeskoler.

I det ene tilfælde udløste mobbesagen en handleplan for indsatsen mod mobning på den pågældende skole. I det andet tilfælde kom mobbesagen op på fagcenterchefens bord. Klagen over skolen blev frafaldet, og problemet blev løst via dialog mellem forældre og skole.

- Det er dog for tidligt at konkludere noget på baggrund af de tre første måneder, siger Rolf Clausen.

Dels kan der være mobbesager, der ikke er blevet indrapporteret, dels kan der være forskel på, hvad der opfattes som mobning, og hvornår der i givet fald skal klages - og så kan antallet af sager naturligvis stige i de efterfølgende måneder.

På et af børn og undervisningsudvalgets møder i det tidlige forår orienteres der om månederne frem til februar, mens det endelige resultat forelægges på udvalgets møde i juni. Efterfølgende får byrådet også lov til at kigge på tallene, da klagerne over mobning i folkeskolerne fremover bliver en del af den samlede kommunale klageoversigt.