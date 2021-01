Mit 2020: Jeg har slugt en bog om ugen

Emilie Mørch bor i Sorø med sin familie og er lærer på Pedersborg Skole.

Hvad har du gjort for at lede tankerne hen på noget andet end corona?

- Situationen har givet mig nogle muligheder for at gøre noget andet, end jeg ellers plejer at gøre. Færre sociale arrangementer og til gengæld mulighed for fordybelse og ro i mine weekender. Jeg har læst rigtig mange bøger. Det er ellers mange år siden, jeg har læst så meget. Det var ikke fordi, jeg har fået en masse ekstra tid. Men jeg har oplevet, at der har sænket sig en ro, og at vi værner om vores familieliv. Jeg har slugt en bog om ugen. Det plejer jeg ikke at gøre, siger hun.