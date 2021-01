Casper Hansen er formand for Liv i Stenlille. Billedet her er fra dytbanko i 2018. I 2020 har der dog ikke været nogen byfest i Stenlille. Foto: Martin Pedersen

Mit 2020: Jeg er glad for vi nåede halfest inden lockdown

- Det har været meget nemt. For det eneste tidspunkt, jeg tænker over corona, er, når jeg træder ud af min hoveddør eller ud af min bil. På andre tidspunkter tænker jeg ikke over det. Så jeg har ikke gjort så meget. Jeg kører bare en almindelig hverdag og har mundbind på og spritter af, når man skal, siger han.

Hvad har du gjort for at lede tankerne hen på noget andet end corona?

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her