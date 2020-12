Mit 2020: Farvel til planlæggeren og ind med kreativitet

Ea Matzon er tidligere leder af Sorø Museum. Hun gik på pension for et år siden.

Hvad har du gjort for at lede tankerne hen på noget andet end corona?

Jeg har faktisk altid godt kunnet beskæftige mig selv. Og da jeg stoppede med at arbejde, havde jeg sat mig for, at jeg skulle begynde på nogle af de ting, jeg gerne ville bruge tid. Da jeg var ung, var jeg meget kreativ, og det har jeg taget op igen. Jeg har strikket og broderet. Og så har jeg fået læst mange bøger, bagt mange kager og gået vildt lange ture. Mi mand, Hans og jeg har også været meget på Møn, hvor vi har et sommerhus. Det har været dejligt at have friheden til bare lige at smutte til Møn nogle dage.