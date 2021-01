Sommeren står normalt på borgspil for Marianne Olsen. I år havde hun sommerferie for første gang siden 1989. Foto: Bjørn Armbjørn

Mit 2020: Det var nyt at kunne holde sommerferie

Når der ikke er noget borgspil, må man jo bruge energien på noget andet. Jeg fik malet al træværket på mit hus, og så fik jeg skiftet vinduer og døre. Nu var der tid til det. Under normale omstændigheder havde det nok taget et par sæsoner.

Hvad har du gjort for at lede tankerne hen på noget andet end corona?

Marianne Olsen er formand for Ruds Vedby Borgspil, men 2020 bød for første gang i mere end 30 år ikke for et borgspil på den naturskønne plads ved Vedbygaard.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her