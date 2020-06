Missionær tilbage i Grønland

Jørgen E. Larsen er netop rejst et pænt stykke vej for et sommerjob.

Det er langt fra ukendt land for ham, for tilbage i 1973 kom han til Grønland - dengang byen Sisimiut - som nyansat i Sømandsmissionen. Han blev der i godt seks år. Selv om Jørgen E. Larsen er 77 år og dermed berettiget til at tage den med ro, glæder han sig til at komme i gang med sommerjobbet: