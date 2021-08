Se billedserie - Der er en gråzone, mellem personalesagen og de økonomiske uregelmæssigheder, som vi ikke fik belyst godt nok, siger Linda Nielsen (SF). Foto: Anders Ole Olsen Foto: Fotograf Anders Ole Olsen ©

Misbrug af kreditkort: Politikere ærgrer sig over ordlyd i pressemeddelelse

Socialdemokraten Anne Madsen og SFs Linda Nielsen ville - set i bakspejlet - gerne have haft en anden formulering af pressemeddelelsen om kommunaldirektørens afgang.

Det har ærgret både socialdemokraten Anne Madsen og SFs Linda Nielsen, at Sorø Kommune i forbindelse med kommunaldirektør Søren Kjærs afgang udsendte en pressemeddelelse, der ikke var retvisende i forhold til, hvad der egentlig var årsagen til, at Søren Kjær havde sagt op.

I pressemeddelelsen står der, at Søren Kjær sagde sin stilling op, fordi han ønsker at bruge sine kompetencer inden for andre områder, men i virkeligheden udsprang opsigelsen af, at Økonomiudvalget havde fritaget ham for tjeneste og skulle diskutere en bortvisning som følge af, at han har benyttet sit kommunale betalingskort til at afholde private udgifter. I alt cirka 9.500 kroner blev brugt på koncertbilletter og restaurantbesøg i forbindelse med en konference i Nashville i 2019. Dels var hans kone med ved de lejligheder, men det helt store problem opstod i følge professor Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet, da de kommunaldirektører, der deltog i middagen, via MobilePay betalte deres del af udgiften til Søren Kjærs private konto.

En gråzone - Jeg ærgrer mig over, at vi ikke fandt en bedre formulering, siger Linda Nielsen.

- Jeg har godt nok godkendt pressemeddelelsen, for jeg pressede på for at få sendt noget ud - det ville man nemlig i begyndelsen ikke.

- Jeg er godt klar over, at man skal være forsigtig i sådanne sager, så man ikke kommer til at sige noget, der gør, at i dette tilfælde kommunaldirektøren kan kræve erstatning, fortsætter hun.

- Men der er en gråzone, som jeg ikke synes, vi har fået belyst godt nok. For en ting er en personalesag. Den er belagt med tavshedspligt. Men det er forhold omkring økonomisk kriminalitet - eller hvordan vi nu skal betegne det, der er sket - ikke. Og måske kunne vi - uden at have overtrådt reglerne - have fået det gjort mere klart, hvad det her egentlig handlede om.

Linda Nielsen er ikke begejstret for pressemeddelelsen, men lod den gå ud, fordi tiden begyndte at presse på for en reaktion fra kommunen i og med, at kommunaldirektøren var fritaget for tjeneste. Hun er heller ikke tilfreds med, at hun måtte presse på for at få et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde 16. juli.

- Vi var lige blevet orienteret om sagen, men der blev ikke taget skridt til, at vi skulle mødes. Det mener jeg ikke, at vi kunne undgå. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad der var sket, hvis ikke jeg havde bedt om det ekstraordinære møde, siger hun.

En bedre formulering Socialdemokraten Anne Madsen siger, at hun gerne i pressemeddelelsen havde set en tilføjelse om, at afskeden skyldtes uregelmæssigheder, og det blev der nu taget action på - eller noget i den stil.

- Jeg var ikke involveret i formuleringen, fordi jeg tog på ferie på Færøerne, fortæller hun.

- Så jeg nåede kun at tilkendegive, at jeg ønskede, at der blev udsendt en pressemeddelelse, men at jeg ikke stod bag en pressemeddelelse, hvor kommunen takkede kommunaldirektøren for godt samarbejde og så videre. Den formulering, der blev valgt, er ikke så god.