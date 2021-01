Kim Feldborg Rasmussen havde 3200 avlstæver på sin minkfarm ved Stenlille. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Minkavler efter milliard-aftale: Jeg er lettet, men ikke glad

Sorø - 26. januar 2021 kl. 10:48 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen

- Hver dag i 23 år har jeg været glad for at stå op og passe mine mink.

Sådan lyder det fra minkavler Kim Feldborg Rasmussen. Han har drevet en minkfarm med 3200 avlstæver ved Stenlille, indtil coronapandemien ramte minkbranchen i 2020.

Han kunne drage et lettelsens suk, da en politisk aftale om erstatning til danske minkavlere og andre berørte erhverv faldt på plads mandag aften. Der er fundet 18,8 milliarder kroner til at udbetale erstatning, efter minkavlere blev pålagt at aflive dyrene.

- Jeg er lettet, men jeg er ikke glad. For det er sjovere at tjene sine egne penge og få lov at betale skat. Det er der en væsentlig større tilfredsstillelse ved, siger han.

Nu starter et arbejde med at finde ud af, hvor mange penge hver enkelt minkavler skal have.

- Jeg har hørt, at beløbet skulle være rimeligt. Men nu skal det gøres op på hver enkelt minkfarm, siger Kim Feldborg Rasmussen.

Han regner ikke med, at der er en fremtid i minkbranchen for ham. Han skal i gang med at finde en ny karrierevej.

- Jeg ved ikke rigtigt. Jeg tror, jeg skal prøve at få det bedre og komme i gang med at finde på noget. Jeg har noget landbrugsjord, jeg måske kan drive. Ellers må jeg blive brolægger eller anlægsgartner. Men at læne mig tilbage, det har jeg ikke tænkt mig at gøre, siger han.

