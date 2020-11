Minkavler: Det her vil påvirke mig i mange år

I næsten 22 år har Hans Henrik Jeppesen på Stokholtsvej i Bjernede ved Sorø beskæftiget sig med mink, og de seneste 10 år har det været et fuldtidsjob for den 34-årige avler. Cirka 10.000 mink har han sammen med sin far, og de skal nu slås ned.

- Selvfølgelig må vi tage de langsynede briller på og tænke på sundheden. Når corona-virus muterer i mink, er vi med på, at vi skal rette ind, for selvfølgelig må det ikke koste menneskeliv, men det er jo på et sørgeligt grundlag, at et helt erhverv bliver fjernet. Vi kan se et livsværk synke i grus, så det her vil da påvirke mig i mange år, siger han.